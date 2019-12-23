شكرا لقرائتكم خبر عن الحساسية المفرطة خطر يهدد الحياة .. احذر من مسبباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي شديد ، يهدد الحياة في بعض الأحيان ، ويحدث في غضون دقائق إلى عدة ساعات من التعرض لمادة مسببة للحساسية (مسببات الحساسية). الحساسية المفرطة تسمى أيضًا صدمة الحساسية.

في رد الفعل التحسسي ، يستجيب الجهاز المناعي للجسم لوجود مادة مثيرة للحساسية من خلال إطلاق الهستامين والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، هذه المواد الكيميائية تسبب أعراض الحساسية ، والتي عادة ما تكون خفيفة ولكن مزعجة ، مثل سيلان الأنف من حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) أو طفح جلدي ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الأعراض أسوأ بكثير وتشمل الجسم بأكمله، وفقا لموقع " webmed" .

الحساسية المفرطة هي أشد أنواع الحساسية، في الحساسية المفرطة ، تسبب هذه المواد الكيميائية المناعية أعراضًا خطيرة للجلد ، مثل خلايا النحل والتورم ، بالإضافة إلى مشاكل شديدة في التنفس ، مثل التورم في الحلق وتضييق الممرات الهوائية السفلية والصفير). كما تسبب المواد الكيميائية في اتساع الأوعية الدموية بشكل كبير ، مما يؤدي إلى انخفاض سريع وشديد في ضغط الدم (صدمة)، الحساسية المفرطة هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة.

على الرغم من أن مسببات الحساسية المحددة التي تسبب الحساسية المفرطة قد تكون مختلفة لكل مريض ، إلا أنه يمكن تتبعها في الغالب إلى أحد المصادر التالية:

الأطعمة : خاصة البيض والمأكولات البحرية وجوز الأشجار والحبوب والحليب والفول السوداني

الأدوية : لا سيما المضادات الحيوية من مجموعة البنسلين ، و"السلفا" ، أو الإيبوبروفين وغيرها من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

لسعات الحشرات :من النحل أوالدبابير أو النمل الناري.

الأصباغ: تستخدم في الأشعة السينية التشخيصية والمسح الضوئي

المواد الكيميائية الصناعية: المطاط والمنتجات المطاطية المستخدمة من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية

اعراض الاصابة بالحساسيه المفرطة

عادة ما تحدث أعراض الحساسية المفرطة خلال ثوانٍ إلى دقائق من التعرض للحساسية ، ولكن يمكن تأخير الأعراض لعدة ساعات، تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة للغاية.

يمكن أن تشمل هذه الأعراض:

1- نبض سريع ، التعرق ، الدوار ، الإغماء ، فقدان الوعي

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2- الصفير ، وضيق الصدر ، وصعوبة التنفس ، والسعال

3- خلايا حكة ، قد تمتزج لتشكل مناطق أكبر من تورم الجلد

4- تورم في الشفاه أو اللسان أو العينين

5- غثيان ، قيء ، تشنجات في البطن ، إسهال

6- الشحوب ، لون البشرة المزرق

7- تورم الحلق ، مع شعور ضيق الحلق ، ورم في الحلق ، بحة في الصوت أو عرقلة تدفق الهواء

طرق الوقاية من الاصابة بالحساسية المفرطه

يمكن منع الحساسية المفرطة عن طريق تجنب المواد المثيرة للحساسية التي تؤدي إلى ظهور الأعراض، على سبيل المثال ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية التحقق دائمًا من قائمة المكونات الموجودة على ملصقات الطعام .

يجب أن يرتدي الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة سوارًا أو عقدًا لتحديد الهوية الطبية لتنبيه الآخرين في حالة حدوث رد فعل آخر.

طرق علاج الحساسيه المفرطه

عادة ما تتطلب أعراض الحساسية المفرطة العلاج بالأدرينالين ، عن طريق الحقن يمكن للأشخاص الذين عانوا من الحساسية المفرطة حمل محقنة محملة مسبقًا تحتوي على الأدرينالين هذا هو العلاج الأكثر أهمية لأعراض الحساسية المفرطة ، لأنه يمكن أن يساعد في منع مجرى الهواء المحظور من تورم الحلق ، والذي يمكن أن يؤدي إلى اختناق، يمكن أيضًا تحسين الأعراض عن طريق مضادات الهيستامين

مع العلاج السريع المناسب ، يمكن لمعظم المرضى الذين عانوا من رد فعل تحسسي حاد أن يتعافوا تمامًا، ولكن حتى مع العلاج ، يموت بعض الأشخاص بسبب الحساسية المفرطة.