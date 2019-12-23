"إيرفيبو".. أول لقاح لـ"إيبولا" بموافقة أمريكية

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على إنتاج أول لقاح لفيروس "إيبولا"، يسمى إيرفيبو "Ervebo"، ويعطى لمن تخطى عمرهم 18 عاما، وفق تقرير لموقع "Health Day"، السبت.

ووفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية فإن الإصابة بفيروس الإيبولا تعد نادرة في الولايات المتحدة، ومعظمها لأشخاص أصيبوا بالعدوى في بلدان أخرى ثم سافروا إلى الولايات المتحدة، أو كانوا من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا أثناء علاج مرضى الإيبولا.

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وبينما لا يزال خطر الإصابة بفيروس إيبولا في الولايات المتحدة منخفضًا، لا تزال الحكومة الأمريكية ملتزمة بشدة بمكافحة تفشي فيروس إيبولا المدمر في أفريقيا، بما في ذلك تفشي المرض الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت آنا أبرام، نائبة مفوض السياسة في هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية، في بيان نقله موقع "Health Day": "تعتبر الموافقة على الإنتاج خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لمكافحة فيروس إيبولا بالتنسيق الوثيق مع شركائنا عبر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، وكذلك شركاؤنا الدوليون، مثل منظمة الصحة العالمية".

ولا يزال ثاني أكبر انتشار للإيبولا في العالم مستمرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقع أكبر انتشار بين عامي 2014 إلى 2016 في دول غرب أفريقيا، غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألف شخص.

وقالت هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن الموافقة على "إيرفيبو" تدعمها دراسة أجريت في غينيا خلال تلك الفترة، وكذلك دراسات في ليبيريا وسيراليون وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة، وثبت أن "إيرفيبو" فعال للغاية في منع الإصابة.