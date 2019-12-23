صحيفة أجنبية تبيّن الأغذية المتضمنة أقل قدر من السعرات الحرارية

نشر الكاتب أندريس ماسا في صحيفة "إلبايس" elpais.com مقالا استعرض فيه أغذية تحتوي على أقل قدر ممكن من السعرات الحرارية، وتمثل في الوقت نفسه مصدرا غنيا بالمعادن والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، قد تكون مفيدة لمن يسعون لاتباع حمية غذائية أو إنقاص الوزن.

ونقدم لك هنا 27 غذاء يحتوي على أقل من 100 سعر حراري لكل 100 غرام:

1- الفراولة والتوت: لذة مقاومة للأكسدة

كل 100 غرام من هذه الثمار الموسمية التي تتميز بطعمها الرائع، تحتوي على 36 أو 38 سعرا حراريا. وفي الوقت نفسه، تحتوي هذه الغلال على كمية من الفيتامين سي تفوق ما يوجد في البرتقال، وهو فيتامين معروف بمميزاته المضادة للأكسدة. علاوة على ذلك، تعدّ هذه الثمار غنية بالألياف، مما يجعلها مفيدة لمشاكل الهضم والحمية الغذائية.

2- الكرافس

100 غرام من الكرفس -الذي ينمو في موسمي الشتاء والربيع- لا تحتوي سوى على 11 سعرا حراريا.

3- البصل: هل يمكن أن نعيش من دونه؟

هذا المكون طعمه محبوب لدى البعض، وهو كثير الاستعمال خاصة خلال فصل الربيع، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة.

ومن مميزات البصل أنه لا يفقد الكثير من خصائصه الغذائية عند طبخه بالشكل الصحيح، ولا تتغير عدد سعراته الحرارية بشكل كبير. فعندما يكون البصل مشويا يرتفع عدد هذه السعرات إلى 38 (لكل 100 غرام)، وعند غليه في الماء ينخفض العدد إلى 18.

4- الأخطبوط: مصدر للزنك

حيوان الأخطبوط ذكي ولذيذ، ويحتوي على كمية قليلة نسبيا من السعرات الحرارية، لا تتجاوز 69 في كل 100 غرام. فضلا عن ذلك، يحتوي الأخطبوط على كمية قليلة من الدهنيات وكمية عالية من البروتينات. ويعد عنصر الزنك الموجود في الأخطبوط مهما للغاية للرجال والنساء على حد السواء.

5- الهندباء

نوّه الكاتب بتاريخ هذه النبتة، التي تُعتبر صنفا من أصناف الهندباء البرية التي اكتشفها الفلاحون البلجيكيون سنة 1850. وعموما، يحتوي هذا النوع على 9 سعرات حرارية في كل 100 غرام، وهو غني بالألياف والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين ك.

6- فطر الصنوبر الأحمر

يحتوي هذا النوع الذي يعد من أنواع الفطر الأكثر شعبية، على 14 سعرا حراريا. كما تتوفر داخله مادة الإرغوستيرول، التي تتحول عند التعرض للشمس إلى أحد أنواع فيتامين د.

7 –البرتقال

يحتوي هذا النوع من الثمار على ما بين 38 و40 سعرا حراريا، وهو غني بالفيتامين سي. ولكن عند تناوله في شكل عصير فإنه يفقد فوائد الألياف ويؤدي لاستهلاك كمية أكبر من السكر.

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8- السبانخ

أوضح الكاتب أنه عند غلي السبانخ لا يتجاوز عدد السعرات الحرارية 22 سعرا حراريا، فهي غنية بتشكيلة من الفيتامينات مثل "بي2" و"أ" و""سي و"ك" وحمض الفوليك، فضلا عن المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

9- نبات البقلة أو الرجلة

كان الرومان يهتمون بهذه النبتة الورقية ويعشقون طعمها، خاصة أنها تحتوي على فيتامين "أ"، والفولات وفيتامين "بي 6" و"سي"، وهي مصدر أيضا للبوتاسيوم والمنغنيز.

10- الكوسا

يعدّ هذا الغذاء غنيا بالفيتامين "سي". ورغم انتمائه لعائلة اليقطين، فإنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف. وتحتوي الكوسا على 17 سعرا حراريا في كل 100 غرام.

11- اليقطين

اليقطين يحتوي على 12 سعرا حراريا في كل 100 غرام.

12- الحليب منزوع الدسم

يحتوي الحليب منزوع الدسم على 34 سعرا حراريا لكل 100 ملليتر.

13- القرنبيط

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يحتوي هذا النوع من الخضار على 11 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهو مصدر ممتاز للألياف وحمض الفوليك وفيتامين "سي" و"ك" و"أ". كما أنه يحتوي على الحديد والمنغنيز.

14- البطيخ

يحتوي 100 غرام منه على 20 سعرا حراريا.

15- الشمام

يحتوي هذا النوع من الثمار على 92% من الماء، بالتالي لا يتجاوز عدد سعراته الحرارية 27.

17- الفاصوليا الخضراء حتى وإن كانت مخزنة16- الفجل

تبلغ نسبة الماء الموجودة في الفجل 95%، فهو يحتوي على 16 سعرا حراريا فقط، ولديه خصائص مضادة للأكسدة، ستمنحه قليلا من المذاق اللاذع.

تحتوي الفاصوليا الخضراء على 12 سعرا حراريا فقط في كل 100 غرام، وهي تمثل خيارا سريعا وسهلا في الطبخ.

18- سمك القد الطازج

يحتوي هذا النوع من الأسماك على 83 سعرا حراريا في كل 100 غرام. وهو غني بالأوميغا 3.

19- البروكلي

هذا النوع من الخضار يحتوي على 27 سعرا حراريا، إذ يمكن أن يضاف إليه القليل من زيت الزيتون الطازج لمنحه مذاقا رائع

20- الخيار

تحتوي 100 غرام من الخيار على 12 سعرا حراريا فقط، ويفضل تناوله نيئا مع إضافة بعض الخل. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ قشرته غنية بالفيتامين "ك" والألياف.

21- الخرشوف الشوكي

يُعتبر هذا النوع من الخضر غنيا بالبوتاسيوم وبفيتامين "سي"، ويحتوي على 22 سعرا حراريا في كل 100 غرام.

22- الطماطم

يمكن استخدام هذا النوع من الثمار في العديد من الأطعمة خاصة أنه يحتوي على 19 سعرا حراريا، وله فوائد عديدة.

23- الفلفل

في الحقيقة، يُمكن إضافة الفلفل في كل الأطعمة تقريبا، فهو يحتوي على كمية تتراوح بين 18 و28 سعرا حراريا في كل 100 غرام، كما أنه غني بالفيتامين "سي".24- السلق

هذا النوع من الخضر الورقية يحتوي على نسبة 94% من الماء. علاوة على ذلك، لا يتجاوز عدد السعرات الحرارية الموجودة في السلق 21 لكل 100 غرام، كما أنه غني بالحديد والفولات.

25- الكرنب الأحمر

يحتوي هذا النوع من الكرنب على 18 سعرا حراريا لكل 100 غرام، أي نصف تلك الكمية الموجودة في الكرنب الأبيض.

26- الخس

يحتوي على 16 سعرا حراريا لكل 100 غرام.

27- الكرنب الأبيض

يحتوي على 36 سعرا حراريا لكل 100غرام.

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