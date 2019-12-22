دبي تستضيف "مؤتمر جراحة التجميل" 16 يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي المؤتمر الـ5 لجراحة التجميل الذي تنظمه شعبة الإمارات للتجميل بجمعية الإمارات الطبية خلال الفترة من 16 - 18 يناير/كانون الثاني، في فندق "رافلز دبي" تحت عنوان "الجراحة التجميلية والترميمية: ما بين العلم والفن".

ويشارك في المؤتمر أكثر من 20 متحدثاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، و10 متحدثين من السعودية وسلطنة عمان والكويت وإيران والعراق والبحرين والهند.

ويركز على مواضيع متعددة وجلسات متخصصة بالجراحة التجميلية والترميمية، ومنها: شد الوجه والرقبة وشفط الدهون والتقنيات الجديدة في نحت الجسم وطب التجديد في أمراض النساء التجميلية واستراتيجيات في طب التجديد والجراحة ومعالجة الندبات باستخدام الليزر.

كما يشمل المؤتمر الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 300 مشارك من 25 دولة حول العالم العديد من ورش العمل التي تتناول موضوعات هامة مثل الجراحة التجميلية للوجه وجراحة الأنف.

إلى جانب جلسة خاصة عن الحقن والجراحة الترميمية والجراحة القحفية الوجهية وإعادة بناء اليد والأوعية الدموية الدقيقة وإعادة بناء الوجه.