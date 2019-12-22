تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البطيخ

البطيخ من أشهر الفواكة الصيفية وأغلب الاشخاص يحبون البطيخ فهم يعوض السواءل المفقودة لجسم الانسان.

فهو يقوى المناعة فهو به فيتامين c ويعالج التهابات المفاصل ويساعد على التخلص من الامساك و حماية القولون ضد سرطان القولون، ومفيد للحامل فهو من العناصر المهمة جدا للحامل

فى اول شهورها فهو يحمى الطفل من التشوهات مفيد لمرضي القلب والكلى ويحمى الجلد والبشرة لانة مضاد للاجسدة.

وبه فيتامين c الذى يحمى البشرة من اشعة الشمس ويعالج الحروق ويساعد في علاج الام العضم والعضلات ومنشط جنسي ويتصف بانه يساعد على مكافحة السرطان.

وبه قيمة غذائية كبيرة وبه 92 من الماء وفيتامين a وفيتامين.c وفيتامين b ويوجد به سعرات حراريه.

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