تعرف علي أهم و أبرز فؤائد قشر البرتقال

البرتقال من النباتات الحمضية وبها نسبة كبيره من فيتامين سى وفيتامين ج ويعتبر البرتقال من النباتات العطرية التي يظهر منها الزيوت.

ويحتوي البرتقال على نسبة كبار من الالياف العي تساعد في عملية انقاص الوزن.

والبرتقال له فوائد كبار في التخلص والبعد عن انسداد الشراين و السكتات القلبيه.

وأيضا قشر البرتقال يقى بشكل كبير من الاورام السرطانية ومنها سرطان الجلد والكبد والثدي و المعدة و الرئة لانة يساعد على تقوية المناعه

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