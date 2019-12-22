تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البردقوش

البردقوش له فائدة كثيرة جدا وعديدة ومن أهم فوائدة يستعمل في علاج العديد من الامراض كمرض الربو.
وأيضا يستعمل في علاج التهابات اللوز والتهاب الحلق وايضا يستعمل كمنشط عام وأيضا البردقوش يزيل انتفاخات البطن.
وينظم حركة الامعاء ويستعمل في علاج الجلوكوما و في علاج الالتهابات الصدرية.
فهو من الاعشاب المهمه جدا والمفيدة والتي لا غني عنه في كل منزل.
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