تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الكركم

الكركم هو عبارة عن عشبة تنتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، ويتم استخراجها على شكل بودرة صفراء اللون من جذامير النباتات، وهو نبات معمر ويحتاج إلى درجات حرارة معينة تتراوح بين 20 إلى 68 درجة مئوية.

وكذلك إلى كمية كبيرة من الأمطار الموسمية حتى تتمكن النباتات من إنتاج الزهور. تعتبر منطقة جنوب غرب الهند الموطن الأصلي لنبات الكركم، حيث اشتهر المطبخ الهندي والباكستاني باستعمال الكركم كنوع من أنواع التوابل.

فضلاً عن ذلك كله فنبات الكركم له فوائد عديدة ومتنوعة، وسنتحدث في هذا المقال عن فوائد الكركم للنساء.

فوائد الكركم للنساء

غالباً ما تكون المشكلات التي تعاني منها النساء أكثر من الرجال، وذلك على صعيد الاهتمامات الجمالية والرعاية بالشعر والجسم والبشرة وغيرها، حيث إن الرجال اهتماماتهم مختلفة نوعاً ما، فتبقى الأنثى هي التي تبحث دائماً عن حلول لكافة المشاكل التي تصيبها وخاصةً المشاكل المتعلقة بجمالها وأنوثتها.

وسنتعرف اليوم على الفوائد التي يقدمها الكركم للمرأة ومنها:

الكركم والشعر علاج لمشكلة القشرة: حيث إن استعمال الكركم على الشعر مع خلطه بكمية معينة من زيت الزيتون وتطبيقه على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام، ثم غسله وتنظيفه كالمعتاد، ويساعد ذلك على تخليص فروة الرأس من القشرة، وكذلك يعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يساعد على تقوية جذور الشعر.

صبغة طبيعية للشعر: يمكن استخدام الكركم لعمل صبغة طبيعية للشعر داخل المنزل، حيث إنه يمنح شعرك اللون الأصفر الجميل أو اللون الذهبي عند خلطه مع الزعفران والبابونج وتسخينه على النار، وبعد أن يبرد يتم وضعه على الشعر لمدة ثلث ساعة ثم غسله، وستحصلين على لون ذهبي جميل، فضلاً عن أنه يغذي الشعر.

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حماية من التساقط: تعاني أغلب النساء من مشكلة تساقط الشعر، ولا سيما بعد فترة الحمل والولادة، لذلك فإن استعمال الكركم على الشعر يعمل على تقوية بصيلات الشعر وخاصةً إذا تم مزجه مع العسل والحليب، فيؤدي ذلك إلى منع تساقط الشعر.

الكركم والبشرة الهالات السوداء: تعتبر مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة، وتنقص من جمالها، حيث تظهر الهالات السوداء بسبب الإرهاق والتعب الذي تتعرض له المرأة خلال اليوم، ومع تراكم الإجهادات تظهر تلك الهالات.

عند استعمال خليط الكركم مع الحليب والأرز المطحون وعصير الطماطم، وتطبيقه على الوجه والرقبة وتركه مدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء الدافئ، سيقضي على الهالات السوداء، ويحارب علامات التقدم في السن.

إزالة الشعر الزائد: من أصعب المشاكل ظهور الشعر الزائد غير المرغوب به على الوجه، ويمكن التخلص من الشعر الزائد عن طريق استعمال الكركم وخلطه مع طحين الحمص، ووضعه على أماكن الشعر الزائد في الوجه لمدة 30 يوماً، وستلاحظين فرقاً كبيراً في التخلص من الشعر.

الكركم والجسم يقدم الكركم لجسم المرأة فوائد عظيمة، حيث أثبتت الدراسات أن الكركم يساعد في القضاء على آثار وأعراض حبوب منع الحمل الجانبية لدى المرأة، فضلاً عن قدرته في علاج مرض فقر الدم، بالإضافة إلى استعماله في خلطات تنحيف الجسم والتخلص من الوزن الزائد عند المرأة، ويحمي من الإصابة من الكثير من الأمراض مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل والعظام، ومرض السكر ومشكلة ارتفاع درجة الحرارة والسرطان، وكذلك قدرة الكركم على المحافظة على خلايا المرأة.

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