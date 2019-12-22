تعرف علي أهم و أبرز فؤائد المكاديميا

المكاديميا نوع من المكسرات الفريدة من نوعها، وهي غنية بالدهون وعالية في السعرات الحرارية، كما أنها مصدر فريد للمغذيات الأساسية وجيدة لصحة القلب، وتعتبر بديل للوجبات الخفيفة المفيدة، تابع المقال التالي لمعرفة فوائد المكاديميا المختلفة لصحتك.

تعزز المكاديميا من الصحة العامة، حيث تربط العديد من الدراسات والأبحاث المختلفة بين استهلاك مكسرات المكاديميا وتحسين نسبة الدهون في الدم، والحد من مخاطر الشرايين التاجية. كما أن المكاديميا لها أثر كبير في نقص نسبة الكوليسترول الضار LDL والكولسترول الكلي، مما يعزز صحة القلب ويقي من أمراض القلب الخطرة.

المكسرات المكاديميا : من بين أكثر أنواع المكسرات غنى بالدهون، ولكنها غنية بالدهون الصحية، فالغالبية العظمى من الدهون في المكاديميا تكون في شكل أحماض دهنية أحادية غير مشبعة. فــ 82.6٪ من الدهون في المكاديميا تكون دهون أحادية غير مشبعة، وهذه الأنواع من الأحماض الدهنية تفيد نظام القلب والأوعية الدموية.

مثل المكسرات الأخرى، المكاديميا تحتوي على كمية جيدة من الألياف الجيدة لحركة الجهاز الهضمي، ومفيدة لمنع الإمساك. تعد المكاديميا هي أيضًا مصدر لبعض المعادن الهامة، بما في ذلك المغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والنحاس، والكروم، والمنغنيز، والزنك.

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