شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أسوأ لصحتك الإفراط فى تناول الملح أم السكر ؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Step to health"، عن أنه تم ربط الإفراط في تناول الملح والسكر، بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، ومع ذلك، يتساءل البعض ما هو الأسوأ، الملح الزائد، أو تناول السكر، اكتشف الجواب..

وقال الموقع، لسنوات عديدة، ربط الأطباء بين الإفراط في تناول الملح والسكر بمجموعة واسعة من الأمراض، في الواقع، ينصح الخبراء بالحد من استهلاكهما لتعزيز الصحة، ومع ذلك، لا يزال بعض الناس يتساءلون ما هو الأسوأ، الملح الزائد، أو تناول السكر؟ موضحًا أنه لفترة طويلة، اعتبر الناس الأطعمة المالحة والدهون مسئولة عن عدد كبير من الأمراض، حيث وجد أن هناك ارتباطًا بين الملح، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والحقيقة هي أن أحدث المقالات، مثل تلك التي نشرتها المجلة الأمريكية للطب، تشكك في هذه العلاقة.



الملح

الملح

الملح عنصر ضروري للحياة، ونقل النبضات العصبية، على عكس السكر، يجب أن يستهلك البشر الحد الأدنى من الملح، حتى يتمكن الجسم من أداء وظائفه الحيوية بشكل صحيح.

علاوة على ذلك، فإن الجسم ليس مستعدًا لتركيبه داخليًا للتخلي عن الملح، فيجب أن تستهلك الملح من خلال نظامك الغذائي، وفي هذا الصدد، ترتبط المشاكل التي كانت مرتبطة سابقًا بتناول الملح الآن بأسلوب حياة غير صحي، فالسمنة ونمط الحياة المستقرة والوجبات الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية عوامل خطر لتصلب الشرايين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المواقف غير الصحية تغيير ضغط الدم.

في حين أنه من المهم تجنب الإفراط في تناول الملح، إلا أنه من المهم أيضًا استهلاك الحد الأدنى لضمان قيام الجسم بأداء وظائف حيوية معينة بشكل صحيح.



السكر

السكر

هذا هو واحد من المكونات المفضلة لصناعة المواد الغذائية، بسبب النكهة، والملمس، فإن معظم المنتجات المصنعة تحتوي عليه، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية، لا تحدد الحد الأدنى المطلوب من السكر، إلا أنها تحدد الحد الأقصى الموصى منه.

وأضاف الموقع، يتكون السكر في الغالب من الجلوكوز، وهو مادة ضرورية للحصول على الطاقة، والحياة، ومع ذلك، فمن المغذيات التي يمكن للجسم إنتاجها من تلقاء نفسه من البروتينات والأحماض الدهنية، حتى لو أخذنا في الاعتبار أن المتطلبات تختلف في المواقف الرياضية، فإن استهلاك السكر الحالي للسكان، أعلى بكثير من الكمية الموصى به، يرتبط هذا المدخول المرتفع بزيادة احتمال زيادة الوزن والسمنة، كما أنه عامل خطر واضح للعديد من الأمراض المعقدة، مثل مرض السكري، وبعض أنواع السرطان، كما أشارت دراسة نشرت في مجلة PLoS One.

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الملح ام السكر ايهما اسوا

الإفراط في تناول الملح أو السكر أيهما أسوأ؟

بالتأكيد تناول السكر، هذا لأنه ليس من العناصر الغذائية الأساسية، ويرتبط تناوله مع العديد من الأمراض، يصبح فقط من العناصر الغذائية الضرورية في المواقف الرياضية، ولكن الملح هو أيضًا من العناصر الغذائية الضرورية في هذه الحالات، إن الحد من تناول السكر، أو حتى التخلص منه بالكامل، له فوائد صحية عديدة.

علاوة على ذلك، هذا من شأنه أن يقلل من معدلات السمنة، وبالتالي العديد من المشاكل المرتبطة بها، مثل مشاكل القلب، وأيضًا من شأنه أن يقلل من حدوث بعض أنواع السرطان المرتبطة بالجهاز الهضمي.

يربط الخبراء بين تناول السكريات المرتفعة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إنه أسوأ من الملح لأنه ليس ضروريًا، ويمكن أن يفيدك تناوله في نظامك الغذائي بعدة طرق.

كيف تقلل من تناول السكر؟

واحدة من المشاكل الرئيسية التي قد تواجهها عند محاولة الحد من تناول السكر هو أنك اعتدت على تذوقه فى فمك، أفضل ما يمكنك فعله هو البدء في محاولة استبدال المنتجات المصنعة بالسكر، بتناولها وهى خالية من السكر، استخدام الفواكه هو وسيلة رائعة لجعل الاطعمة التى تتناولها ذات مذاق حلو، على الرغم من أنها تحتوى على السكر، فإنها تحتوي على أقل بكثير من السكر العادى.

في البداية، سيكون الأمر صعبًا عليك نظرًا لأن فمك يستمتع بالأطعمة المصنعة، ومع ذلك، في النهاية، ستختفي "حاجتك" لاستهلاك المنتجات الصناعية وستستمتع بصحة أفضل.

في أي حال، فيما يتعلق بالنقاش الدائر حول ما إذا كان تناول السكر المفرط، أو الملح أكثر سوءًا، فإن الحقيقة هي أنه يجب ألا تتناول أي طعام زائد.

وقال الموقع، أفضل ما يمكنك فعله هو تناول جميع الأطعمة باعتدال، لذلك، فإن اتباع نظام غذائي مرن يسمح بتناول السكر والملح باعتدال.