شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الملاريا وطرق نقل العدوى والوقاية.. بعد وفاة وليد قاصد بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاة وليد قاصد، إدارى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بسبب الملاريا، تعرف على مرض الملاريا الذى يهدد الحياة، ويسبب الوفيات، حيث إن مرض الملاريا ينتج عن الطفيليات التى تنتقل للناس عن طريق لدغات بعوضة "الأنوفيل" المصابة، ولكن يمكن الوقاية منها وعلاجها.



الملاريا تهاجم كرات الدم الحمراء

قالت منظمة الصحة العالمية إنه فى عام 2017 كان هناك ما يقدر بـ219 مليون حالة إصابة بالملاريا فى 87 دولة، بلغ العدد المقدر لوفيات الملاريا 435.000 ألف في عام 2017.

يتحمل الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية نسبة عالية بشكل غير متناسب من عبء الملاريا العالمي، ففي عام 2017 كانت المنطقة موطنا لـ92% من حالات الملاريا و93% من وفيات الملاريا.

بلغ إجمالى التمويل لمكافحة الملاريا والقضاء عليها ما يقدر بنحو 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وبلغت مساهمات الحكومات في البلدان الموطونة 900 مليون دولار، تمثل 28% من إجمالي التمويل.



الملاريا المسببة للوفاة

وقالت المنظمة: "الملاريا سببها طفيليات البلازموديوم، وتنتشر الطفيليات على الناس عن طريق لدغات بعوضة الأنوفيل المصابة، والتي تسمى "نواقل الملاريا"، هناك 5 أنواع من الطفيليات التي تسبب الملاريا في البشر، ويشكل نوعان من هذه الأنواع - P. falciparum و P. vivax - أكبر تهديد.



ما لا تعرفه عن الملاريا

فى عام 2017 مثلت P. falciparum 99.7 % من حالات الملاريا المقدرة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية، وكذلك في معظم الحالات في مناطق منظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا 62.8%، وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​69%، وغرب المحيط الهادئ 71.9%.

وأضافت المنظمة أن نوع الملاريا المسمى P. vivax هو الطفيل السائد فى منطقة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين، حيث يمثل 74.1 % من حالات الملاريا.

الملاريا مرض حمى حاد، بالنسبة للفرد الذى يعانى من ضعف فى المناعة تظهر الأعراض عادة بعد 10-15 يومًا من لدغة البعوض المعدية، الأعراض الأولى: الحمى، والصداع، والقشعريرة، التعرق الغزير.

صداع الرأس، غثيان ، قيء، وجع بطن، إسهال، فقر دم، ألم عضلى، التشنجات، غيبوبة، براز دموي، قد تكون خفيفة، ويصعب التعرف عليها كملاريا، إذا لم يتم علاج المريض في غضون 24 ساعة، يمكن أن تتطور الملاريا المنجلية إلى مرض شديد، وغالبًا ما تؤدى إلى الوفاة.

الملاريا تنتقل من البعوض

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الملاريا الدماغية فى البالغين، والفشل متعدد الأعضاء هو أيضا متكررة، فى المناطق الموبوءة بالملاريا، قد يصاب الأشخاص بحصانة جزئية، مما يسمح بحدوث عدوى بدون أعراض.

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فى عام 2017 كان ما يقرب من نصف سكان العالم معرضين لخطر الإصابة بالملاريا، تحدث معظم حالات الوفيات في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، ومع ذلك فإن مناطق منظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا، وشرق البحر المتوسط ​​وغرب المحيط الهادئ، والأمريكتان معرضتان للخطر أيضًا، ففي عام 2017 كانت 87 دولة ومنطقة تعاني من انتقال مرض الملاريا.

بعض الفئات السكانية معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بالملاريا، والإصابة بمرض شديد، أكثر من غيرها، وتشمل هذه الرضع والأطفال دون سن 5 سنوات، والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وكذلك المهاجرين غير المحصنين، والسكان المتنقلين والمسافرين، تحتاج البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية هذه الفئات السكانية من الإصابة بالملاريا، مع مراعاة ظروفها الخاصة.

وقالت المنظمة تستمر الطفيليات في إصابة خلايا الدم الحمراء، مما يؤدى إلى ظهور أعراض فى دورات تستمر يومين إلى ثلاثة أيام فى كل مرة.

وأوضحت المنظمة أنه في الولايات المتحدة تبلغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن 1700 حالة مصابة بالملاريا سنويًا، تتطور معظم حالات الإصابة بالملاريا لدى الأشخاص الذين يسافرون إلى بلدان تكون الملاريا فيها أكثر شيوعًا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك تطعيمات تحمى من الإصابة بالملاريا، وهو اللقاح الوحيد الذى يظهر حماية جزئية ضد الملاريا لدى الأطفال الصغار، إنه يعمل ضد البكتيريا المنجلية، موضحة أنه يعتبر طفيل الملاريا الأكثر فتكًا على مستوى العالم والأكثر انتشارًا في أفريقيا.

وبالنظر إلى إمكاناتها فى مجال الصحة العامة، فقد أوصت أعلى هيئات منظمة الصحة العالمية الاستشارية المعنية بالملاريا، والتحصين، بالاشتراك على مراحل إدخال اللقاح في مناطق مختارة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيتم تقديم اللقاح فى 3 دول رائدة غانا وكينيا وملاوي في عام 2019، سيكون من الأهمية بمكان لفهم أفضل السبل لتقديم الجرعات الأربع المطلوبة من لقاح RTS ، S ؛ في الحد من وفيات الأطفال، وسلامتها في سياق الاستخدام الروتيني.

يمكن أن تحدث الملاريا إذا قام البعوض المصاب بطفيلي Plasmodium بلدغ الشخص، هناك 4 أنواع من طفيليات الملاريا التى يمكن أن تصيب البشر Plasmodium vivax و P. ovale و P. malariae و .falciparumP.

وأشارت إلى أن الملاريا المنجلية تسبب شكل أكثر حدة من المرض، وأولئك الذين يصابون بهذا النوع من الملاريا لديهم خطر أكبر من الوفاة، يمكن للأم المصابة نقل المرض لطفلها عند الولادة، هذا هو المعروف باسم الملاريا الخلقية، تنتقل الملاريا عن طريق الدم، لذلك يمكن أن تنتقل عن طريق: زرع الاعضاء، نقل الدم، استخدام الإبر أو المحاقن المشتركة.

يمكن أن تسبب الملاريا عددًا من المضاعفات التي تهدد الحياة، كما يلي: تورم الأوعية الدموية في الدماغ، أو الملاريا الدماغية، تراكم السوائل في الرئتين، الذي يسبب مشاكل فى التنفس، أو وذمة رئوية، فشل عضوي في الكلى أو الكبد أو الطحال، فقر الدم بسبب تدمير خلايا الدم الحمراء.

جدير بالذكر أن وليد قاصد إدارى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى توفى أمس السبت، بسبب الملاريا، وتم تشييع الجنازة اليوم الأحد، من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابى.

وحرص مجلس الزمالك والجهاز الفنى للفريق واللاعبون على حضور جنازة الراحل اليوم فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم توجه عدد من اللاعبين وعلى رأسهم حازم إمام برفقة جهاز الفريق الإدارى لتشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين.

وكان الراحل قد تعرض للإصابة بمرض الملاريا فى رحلة الزمالك إلى الكونغو على هامش مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، وانتقل إلى المستشفى منذ 3 أيام ورحل يوم أمس السبت عن عالمنا.