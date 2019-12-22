شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز النمو لدى الأطفال.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجبات منتصف النهار التي تعتمد على الحبوب تساهم بشكل كبير في نمو الأطفال بصورة أفضل من باقي الأطعمة.

وأوضح الدكتور راميش تشاند، الباحث الرئيسي في الدراسة والتي تعد أول دراسة علمية من نوعها على الإطلاق في المدارس، أن القيمة الغذائية التي تحتوي عليها الحبوب تمثل أهمية بالغة للنمو لدى الأطفال.

Advertisements

الدراسة استمرت لثلاثة أشهر وأجريت في المدارس الحكومية الهندية في أربعة قرى حول بنغالور، حيث تم إطعام وجبات من الحبوب لـ 1500 طفل مراهق في مدرستين في حين تم تقديم وجبات تقليدية للأطفال في المدرستين الأخريين.

وشملت الدراسة تقييم نمو الأطفال وطولهم ووزنهم بعد ثلاثة أشهر من تناول الوجبات، وتبين بأن الأطفال الذين تناولوا الحبوب في المدارس في منتصف النهار أظهروا تحسناً واضحاً في صحتهم، مقارنة مع التلاميذ الذين تناولوا وجبات عادية.

وتأتي الدراسة في وقت يحاول فيه مركز المعهد الدولي لبحوث المحاصيل، للترويج للقيمة الغذائية للحبوب، عبر تصنيع منتجات غذائية تعتمد على الحبوب مثل الذرة والقمح، والتي تساهم في معالجة سوء التغذية وتحسين صحة الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.