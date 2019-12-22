تعرف علي أهم و أبرز فؤائد المرمية

المرمية او المرمرية هي عشبه معروفة جدا جدا عند الكل لانها مفيدة جدا جدا للانسان و تستعمل فى الوصفات الطبية و هذه العشبه.
وتكون اوراقها خضراء ما ئلة للرمادي وملمس اوراقها ناعم كالقطيفه.
وهذه العشبة نعنبر من الاشجار المعمرة و هي من فصيلة النعناع والريحان و تستعمل هذه العشبه فى تصنيع الدواء و لكثرة فوائد.
هذه العشبة التي لا تحصى
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