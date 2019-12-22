تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الفجل

الفجل نبات له العديد من الفائدة التي

لا يعرفها العديدون فهو يعتبر منظف

ومطهر للجسم من السموم لانة يعتبر

من النباتات التي تدر البول و ايضا فهو

نبات خالي من السعرات الحرارية حيث

انة يستعمل لاشخاص الذين يقومون

بعمل رجيم حيث انه يحتوى على العديد

من اللياف و يستعمل الفجل العديدون

فى عمل السلطة و الشوربة و ايضا

يحتوي على فيتامين سى و فيتامين بي قد يهمك أيضا: الفجل يحسن عملية الهضم ويحافظ على القلب طرق مُبتكرة لتجنّب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

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