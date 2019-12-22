تعرف علي أهم و أبرز فؤائد اللبن الرائب

ان للبن العديد من الفائدة التي تساعد الانسان على امتلاك الصحة المثاليه

حيث انه بجانب امداد الجسم بالكالسيوم و الفيتامينات كما ان اللبن الرائب يمد

الجسم بالعديد من الفائدة كما انه مفيد جدا جدا للمعدة حيث انه يطهرها من العدوات

الجرثومية او ما يعرف بالبكتريا الملوية البوابية كما انه غنى بالبروتينات التي تزيد

افرازات الشبع و تقلل من فتح الشهية كما ان اللبن الرائب يعتبر معزز للجهاز الهضمي

كما انه يحتوي على عدة نوعيات من البكتريا التي تساعد في تخفيف اعراض الاصابه

بمتلازمة القولون المتهيج كما انه يعزز صحة الجهاز المناعي كما انه مفيد في تقليل

رمزيات

Advertisements

فرص الاصابة بهشاشة العظام حيث انه يحتوي على فيتامين د الذى يعزز من صحه

العظام كما انه من اهم مسببات المحافطه على الوزن الصحي للجسم

وهو مقوي للاسنان و العظام

قد يهمك أيضا:

تعرَّف على أفضل وقت لتناول الفيتامينات ومخاطرها قبل النوم

زيادة بكتيريا الأمعاء قد تساعد في مكافحة مرض قاتل وتُعزِّز الجهاز المناعي