تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الثوم

له تأثير كبيرًا على تقوية جهاز المناعة ومحاربة السرطان، لأنه يحتوى على مادة الدياليل، كما يساعد الجسم على إفراز إنزيمات تثبط من الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم. ومن خلال التجارب أثبت المعهد الأمريكي أن الثوم يقاوم نمو الخلايا السرطانية، كما يمنع من تسرب المواد الكيميائية في الدم المسببة للأورام في الجسم مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللبنية وسرطان المثانة والمريء والرئة، وسرطان المعدة وسرطان الجلد. يمكنك تناول الثوم على الريق كمضاد جيد للجراثيم، وعلاج رائع للسعال والتهاب الحلق، كما يمكنك إضافة قطرة من عصير الثوم إلى ماء دافىء وشربه كل صباح لطرد البلغم والتخفيف من آلام الصدر.

يُعتبر الثوم واحدًا من العلاجات الفعالة لخفض ضغط الدم، حيث يعمل على تقليل الضغط والتوتر، كما يعمل على تحسين المزاج، ويمكنك تناول 4 فصوص من الثوم مع كوب من الحليب،ثم اشرب نصف كوب من الحليب، وكرر هذه الوصفة لمدة بضعة أيام. يقي الثوم من أمراض القلب، كما يحفظ نسب الكوليسترول الحميدة، كما يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، ويمكنك تناول الثوم على الريق لخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مما يقي من تصلب الشرايين. يعمل الثوم على التخلص من السموم بالجسم، ويحفز من إفراز العصارات. يعمل الثوم على تنظيم مستويات السكر في الدم، فعند تناول فص ثوم واحد يساعد على تحسين نسبة السكري في الدم.

يعمل الثوم على علاج حب الشباب، لأن الثوم يحتوي على مادة الأليسين المضاد للبكتيريا والمكافح للفطريات والفيروسات، كما يمتلك الثوم خصائص مطهرة تقضي على البكتيريا التي تسبب حبوب الشباب، كما يمتلك الثوم عناصر غذائية مختلفة لمكافحة حبوب الشباب مثل فيتامين سي و B 6، والمعادن مثل النحاس والزنك. كما يعمل زيت الثوم على إنهاء التهابات الأذن، فيمكنك أخذ 4 فصوص ثوم وغليها مع ملعقة طعام من زيت الخردل، ثم اطفئ الحرارة وانزل الوعاء وانتظر حتى يصبح الخليط دافئاً، وخذ قطرة من الخليط وضعها في الأذن.

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