تعرف علي أهم و أبرز فؤائد اللوز

القاهرة - لايف ستايل تعتبر المكسرات أحد العناصر الغنية بالبروتين الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا3. كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والأحماض والمعادن المختلفة. من بينها اللوز الذي يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن ومن أهمها ما يلي: 1- اللوز مضاد للأكسدة ويحمي من أضرار الشمس 2- اللوز يرفع المناعة ويقلل الحساسية 3- اللوز مفيد لمرضى السكري 4- يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم 5- اللوز يزيل السموم وينتج الطاقة Advertisements 6- اللوز يساعد على تقوية العظام والأسنان 7- اللوز يساعد على تنظيم نسب السكر في الدم 8- اللوز يساعد على النمو قد يهمك أيضا: تعرف علي فوائد المكسرات المثبتة بدراسات علمية أسباب جفاف الجلد حول الفم منها الحساسية والالتهاب

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