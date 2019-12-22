تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل البطيخ مع الفراولة

المقادير 6 x عدد مكعبات ثلج

3 x معلقة كبيرة سكر بودرة (او حسب الرغبة)

¼ x كيلو فراولة

¼ x كيلو بطيخ (منزوع البذر ومقطع) الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

ثم يصب فى أكواب التقديم ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى البطيخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باناكوتا الفراولة

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