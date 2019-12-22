تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى البطيخ

المقادير 10 x مكعب ثلج

1 x عدد كيوي (مقشر)

1 x كوب بطيخ (مقطع وبدون بذر)

1 x عدد موز

1 x معلقة صغيرة سكر (أو 2 معلقة سكر دايت)

½ x كوب عصير (تفاح بدون سكر) الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

يصب الخليط فى أكواب التقديم ويقدم باردا. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس بالكيوي

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