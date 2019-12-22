تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الإجنوج

المقادير
3 x كوب لبن كامل الدسم
2 x عدد تمر
1 x معلقة صغيرة شراب اللوز المركز
1 x عدد موز
1 x عود قرفة
½ x معلقة صغيرة جوزة الطيب
½ x معلقة صغيرة قرفة
الطريقة:
نقوم بوضع اللبن والموزة والبلحتين و نص معلقة جوزة الطيب ومعلقة خلاصة اللوز في الخلاط ونخلطهم على اقصى سرعة حتي يصبح القوام سموثي.
نصب الخليط في كأس التقديم ويرش ع الوش قليل من القرفة البودر مع وضع عود من القرفة وبالهنا والشفا.
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