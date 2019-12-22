تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الإجنوج

المقادير

3 x كوب لبن كامل الدسم

2 x عدد تمر

1 x معلقة صغيرة شراب اللوز المركز

1 x عدد موز

1 x عود قرفة

½ x معلقة صغيرة جوزة الطيب

½ x معلقة صغيرة قرفة

الطريقة:

نقوم بوضع اللبن والموزة والبلحتين و نص معلقة جوزة الطيب ومعلقة خلاصة اللوز في الخلاط ونخلطهم على اقصى سرعة حتي يصبح القوام سموثي.

نصب الخليط في كأس التقديم ويرش ع الوش قليل من القرفة البودر مع وضع عود من القرفة وبالهنا والشفا.

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