تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر هندى بالموز

المقادير

2 x معلقة كبيرة تمر (هندي)

2 x عدد موز

2 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة سكر

الطريقة:

هننقع التمر الهندى ثم نغليه بالماء المنقوع فيه .

هنضيف ماء بارد ونصفي التمر من البذر

و بعدين نضيف المكونات كلها في الخلاط مع السكر و الموز و نضربهم ثم يصب في الاكواب و يقدم .

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