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تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر هندى بالموز

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المقادير

    2 x معلقة كبيرة تمر (هندي)
    2 x عدد موز
    2 x كوب ماء
    1 x معلقة صغيرة سكر

الطريقة:

    هننقع التمر الهندى ثم نغليه بالماء المنقوع فيه .
    هنضيف ماء بارد ونصفي التمر من البذر
    و بعدين نضيف المكونات كلها في الخلاط مع السكر و الموز و نضربهم ثم يصب في الاكواب و يقدم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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