تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر هندى بالموز

المقادير
2 x معلقة كبيرة تمر (هندي)
2 x عدد موز
2 x كوب ماء
1 x معلقة صغيرة سكر
الطريقة:
هننقع التمر الهندى ثم نغليه بالماء المنقوع فيه .
هنضيف ماء بارد ونصفي التمر من البذر
و بعدين نضيف المكونات كلها في الخلاط مع السكر و الموز و نضربهم ثم يصب في الاكواب و يقدم .
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