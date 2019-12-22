القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس
3 x كوب سميد
1 x معلقة كبيرة قرفة
1 x كوب زبدة
1 x كيلو تمر
1 x كوب ماء
الطريقة:
هنخلى التمر من النواه ونفرمه كويس جدا ونضيف عليه 4 معالق زيت والقرفة.
هندوب الزبدة فى حمام ماء و نخلطها مع السميد والملح ونعجنهم كويس مع اضافة الماء بالتدريج ونستمر فى العجن لحد ما العجينة تتماسك.
هنفرد العجينة بالنشابة وهنقطعها لشرائح طويلة وبعدين هنضيف شوية من التمر بداخل كل شريحة ونلفها على شكل حلقة.
هنرص حلقات الكحك فى صاج أو صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة ربع ساعة.. وبكده تبقى جاهزة للتقديم
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البان كيك بالقرفة والكراميل
تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرواسون بزبدة الفول السوداني والنوتيلا
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كحك بالتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.