تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كحك بالتمر

المقادير

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

3 x كوب سميد

1 x معلقة كبيرة قرفة

1 x كوب زبدة

1 x كيلو تمر

1 x كوب ماء

الطريقة:

هنخلى التمر من النواه ونفرمه كويس جدا ونضيف عليه 4 معالق زيت والقرفة.

هندوب الزبدة فى حمام ماء و نخلطها مع السميد والملح ونعجنهم كويس مع اضافة الماء بالتدريج ونستمر فى العجن لحد ما العجينة تتماسك.

هنفرد العجينة بالنشابة وهنقطعها لشرائح طويلة وبعدين هنضيف شوية من التمر بداخل كل شريحة ونلفها على شكل حلقة.

هنرص حلقات الكحك فى صاج أو صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة ربع ساعة.. وبكده تبقى جاهزة للتقديم

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البان كيك بالقرفة والكراميل

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرواسون بزبدة الفول السوداني والنوتيلا