تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى طبقات الكيك

المقادير 7 x شريحة كيك (محضرة مسبقا)

6 x مكعب جبنة كريمي

4 x كيس كريمة خفق

2 x كيس جيلى

2 x معلقة كبيرة جبنة فيتا الطريقة: نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط ماعدا الكيك والجيلي.

ثم نقوم بتحضير كيسين الجيلي مقدار كيس يوضع في الثلاجه ليجمد والمقدار الأخر يضاف على الخليط.

نحضر صينية ونضع فيها طبقة كيك ونضع عليها جزء من الخليط، ونكرر العملية مرتين وتوضع في الثلاجه لتجمد.

نخرجها ونضيف الجيلي وتقطع وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة

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