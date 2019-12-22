تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى البسيمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زبدة

3 x معلقة صغيرة باكينج بودر

3 x كوب سميد

2 x معلقة صغيرة طحينة

1 ½ x كوب حليب كامل الدسم

1 ½ x كوب شراب (الحلويات (شربات))

1 x كوب فستق (مفروم)

1 x كوب لوز

1 x كوب جوزهند (مبشور)

1 x كوب صنوبر

½ x كوب ماء (او حسب العجينة)

¼ x كوب فستق (للتزيين) الطريقة: نخلط جميع المقادير سوياً مع الزبدة السائحة ونفركها جيداً باليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة

نحضر صينية ألومنيوم كبيرة الحجم وندهنها بالطحينة حتى لا يلتصق العجين بالصينية ، ثم نفرد العجينة ونقطعها مربعات وندخلها الى الفرن

عندما يحمر وجهها وقاعها نخرجها من الفرن ونصب عليها شراب الشربات فوراً ونزين الوجه بالفستق ، ثم نعيدها الى الفرن لمدة خمس دقائق

ننقلها إلى طبق التقديم ونقدمها عندما تبرد Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة باللوز طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفستق الحلبي للعيد

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