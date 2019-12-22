تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول بلاك فورست

المقادير

10 x عدد كريز

4 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة ملح

1 x كوب شيكولاتة (خام مبشورة)

1 x كوب كريم شانتى

1 x كيس فانيليا

½ x كوب دقيق

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x كوب قشطة

½ x كوب سكر

¼ x كوب كاكاو

الطريقة:

نفصل بياض ال 4 بيضات عن صفارهم ونضرب كل واحد علي حده بواسطه المضرب الكهربائي(في حال توافر مضرب واحد فقط نضرب البياض اولا ونتركه جانبا ثم الصفار ).

نضيف علي البياض رشه الملح ونصف كميه السكر ونضرب.

نضيف علي الصفار باقي كميه السكر والفانيلا.

ثم نخلط البياض علي الصفار قليلا قليلا ونقلب بحركه دائريه في اتجاه واحد وبهدوء حتي يمتزج الخليط تماما.

نضيف ملعقتين الزيت والدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونقلب.

في صينيه نضع ورق زبده ونفرد العجين بحيث يكون سمكه خفيف.

ندخل الصينيه الفرن عند درجة حرارة 200 لمده 10 دقائق (15 دقيقة حد اقصي) ثم نخرج السويسرول ونلفه بورق زبده اخر مندي (عليه قليلا من الماء) ونلفها في فوطه علي هيئه رول ونتركها تبرد تماما.

في هذه الاثناء نحضر الكريم شانتيه ونخلطه مع قليل من القشطه.

بعد ان يبرد السويسرول نفرده ونضع الحشو المحضر (الكريم شانتيه ) ونضع قليلا من الكرز المقطع ونلفه مره اخري علي هيئه رول.

نزينه بالكريم شانتيه ونضع الكرز ونرش الشوكولاته المبشوره.

يوضع في الثلاجه ويقدم بارد بالهنا والشفا.

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