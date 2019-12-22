وصفات طبيعية منزلية لعلاج السعال

الأحد 22 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية Advertisements

فى فصل الشتاء يصاب عدد كبير من البشر بالكحة والسعال ومما يسبب لهم الكثير من الإزعاج وقد يستمر مع البعض فترة طويلة من الزمن.



عرض موقع "webmd " مجموعة من طرق علاج الكحة فى المنزل بدون الذهاب للطبيب.

- استخدم قطرات السعال أو الحلوى الصلبة " حلوى الاستحلاب" حيث يمكنهما تهدئة الحلق. - تناول ملعقة صغيرة من العسل هذا العلاج التقليدي لالتهاب الحلق قد يساعد في تهدئة الكحة والسعال حاول إضافة ملعقة للمشروبات الدافئة، لكن لا تعطي العسل للأطفال أقل من سنة. - تجنب تناول عصير البرتقال ومشروبات الحمضيات الأخرى إذا كان يسبب الم فى الحلق. - تناول بعض المشروبات الدافئة أو حساء الدجاج الدافئ لتسخين الشعب الهوائية، لأن الدفء يساعد في تفتيت المخاط ويسهل من السعال. - استخدام دواء السعال أو الكحة وفي بعض الأحيان تحتاج إلى السعال للخروج من المخاط سيئة. - مثبطات السعال تقلل من الرغبة في السعال والكحة. - أدوية البرد والسعال جيدة للبالغين والأطفال الأكبر سنًا ، لكنها ليست آمنة للأطفال دون سن الرابعة. - التنفس في البخار أو استخدم المرطب أو المرذاذ في غرفتك أثناء النوم. يمكن أن يمنع البخار أن يجف أنفك وحلقك ويعالج دغدغة الحلق وتنظم التنفس وتقلل من المخاط مما يساعد على علاج السعال. - تجنب الهواء القذر مثل دخان السجائر والغبار وعوادم السيارات حيث يمكن أن تهيج السعال وتزيد الكحة. - الغرغرة بمزيج الماء والملح تخلط ملعقة صغيرة من الملح في 8 أوقية من الماء الدافئ والغرغرة يتم عملها عدة مرات في اليوم. - تناول الايس كريم أو الطعام المجمد يساعد فى علاج التهاب الحلق المصاحب للسعال وتهدئة الشعور بالألم. - استخدم مسكن للألم دون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين ، ويمكن أن يساعد في آلام الحلق فهو جيد للبالغين، لكنه قد يكون خطيرًا على الأطفال دون سن 18 عامًا. - رذاذ الحلق يساعد البعض في تهدئة وتخدير الحلق لكن لا تدع الأطفال يستخدمونها إلا إذا أكد الطبيب أنها آمنة.