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شكرا لقرائتكم خبر عن أحذر .. مواد مسرطنة في مستحضرات التجميل والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
حذر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، من استخدام مستحضرات التجميل لاحتوائها على مواد ضارة.
ومن بين هذه المواد البارافين،والباربين وهي مواد تستخدم كحافظة في منتجات التجميل، مثل أحمر الشفاه والشامبو وجل الاستحمام .
وأكد المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، فيما تعرف هذه المواد مثل "ميثيل بارابين" أو "إيثيل بارابين" أو "بارافينوم ليكويدوم" أو "زيت معدني".
ولتجنب هذه المواد الضارة، ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد المواد الضارة بالصحة .
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