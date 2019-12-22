تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ام علي

المقادير

300 x جرام قشطة

6 x عدد رقائق العجين الهشه

1 x لتر لبن كامل الدسم

1 x كوب جوزهند

1 x كوب فستق (مطحون)

1 x كوب سكر

½ x كوب زبيب

½ x كوب لوز (محمص)

الطريقة:

في الصينية هنفرد شرائح العجين الـ6 و ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة

بعد ما نطّلع الصينية نفتفت شرائح العجين في صينية بايركس غويطة

نضيف فوقيها اللوز و الزبيب و جوز الهند و نخلطهم كويس

نرش نصف كوباية الفستق بس على الخليط و نسيب النصف التاني جانبا

على النار هنغلي الحليب في حلة و بعد ما نطفي النار نضيفله السكر و نذوبه كويس

هنضيف اللبن علي الخليط في الصينية- نوزعوا كويس بالمغرفة و بعديها ندهن الصينية بالقشطة و نوزرعها كويس على كل الصينية و في الاخر هنزين الوش بنصف كوباية الفستق المتبقي

ندخلها الفرن 15 دقيقة على درجة حرارة 250 . جاهزة للتقديم

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