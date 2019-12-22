تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ام علي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
300 x جرام قشطة
6 x عدد رقائق العجين الهشه
1 x لتر لبن كامل الدسم
1 x كوب جوزهند
1 x كوب فستق (مطحون)
1 x كوب سكر
½ x كوب زبيب
½ x كوب لوز (محمص)
الطريقة:
في الصينية هنفرد شرائح العجين الـ6 و ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة
بعد ما نطّلع الصينية نفتفت شرائح العجين في صينية بايركس غويطة
نضيف فوقيها اللوز و الزبيب و جوز الهند و نخلطهم كويس
نرش نصف كوباية الفستق بس على الخليط و نسيب النصف التاني جانبا
على النار هنغلي الحليب في حلة و بعد ما نطفي النار نضيفله السكر و نذوبه كويس
هنضيف اللبن علي الخليط في الصينية- نوزعوا كويس بالمغرفة و بعديها ندهن الصينية بالقشطة و نوزرعها كويس على كل الصينية و في الاخر هنزين الوش بنصف كوباية الفستق المتبقي
ندخلها الفرن 15 دقيقة على درجة حرارة 250 . جاهزة للتقديم
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