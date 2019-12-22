تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال بالجزر

المقادير 2 x كوب ماء

2 x كوب برتقال (طازج)

2 x عدد جزر (مقشر)

1 x معلقة كبيرة سكر الطريقة: يقشر الجزر ويقطع لمكعبات صغيرة.

ثم يسلق فى كمية ماء وفيرة.

ثم يصفى الجزر ويترك حتى يبرد تماما.

نضعة فى الخلاط مع البرتقال والسكر ونخلط جيدا.

ثم يصفى ويصب فى زجاجات معقمة ونضعة فى الثلاجة لحين التقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجزر

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