القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد شريحة جبنة شيدر
1 x عدد بصلة (مفرومة)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x عدد صفار بيضة
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x معلقة كبيرة مستردة
1 x عدد رغيف عيش فينو
½ x كيلو لحمة مفرومة
الطريقة:
في وعاء زجاجي كبير هنضيف اللحمة المفرومة
نضيف عليها صفار البيض و الملح و الفلفل و لبابة العيش الفينو و البصل المفروم و المسطردة و نقلبهم كويس جدا
بعد التقليب هناخد شوية برجر في اليد و نشكلهم على شكل كورة و بعدين نضغط على الكورة علشان تبقى مسطحة و متساوية
على النار هنجيب الطاسة الجريل و ندهنا بالزيت و بعدين نضيف البرجر
قبل ما نطّلع البرجر بثواني نحط عليه شرائح الجبنة الشيدر علشان تسيح معاه
يقدم فى ساندويتش مع الخس والطماطم والبصل. بالهنا والشفا
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حواوشى بالجبنة
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز معمر باللحمة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.