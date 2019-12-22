تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بيتي

المقادير

4 x عدد شريحة جبنة شيدر

1 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد صفار بيضة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x عدد رغيف عيش فينو

½ x كيلو لحمة مفرومة

الطريقة:

في وعاء زجاجي كبير هنضيف اللحمة المفرومة

نضيف عليها صفار البيض و الملح و الفلفل و لبابة العيش الفينو و البصل المفروم و المسطردة و نقلبهم كويس جدا

بعد التقليب هناخد شوية برجر في اليد و نشكلهم على شكل كورة و بعدين نضغط على الكورة علشان تبقى مسطحة و متساوية

على النار هنجيب الطاسة الجريل و ندهنا بالزيت و بعدين نضيف البرجر

قبل ما نطّلع البرجر بثواني نحط عليه شرائح الجبنة الشيدر علشان تسيح معاه

يقدم فى ساندويتش مع الخس والطماطم والبصل. بالهنا والشفا

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