تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيلية اللحم مع صوص المستردة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة مستردة

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة خردل (حبوب)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x مكعب مرق اللحم

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كيلو لحمة بتلو (فيلية) الطريقة: تتبل شرائح اللحم بالبصل والملح والفلفل والليمون وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

فى طاسة على النار نضع الزبد ونتركها حتى تسيح ثم نضيف شرائح اللحم وتشوح على الجانبين حتى يصبح لونها بنى ويرفع اللحم ويترك جانبا.

فى نفس الطاسة نضع الماء ومكعب مرق اللحم والكريمة والخردل والمستردة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط ويتبل بالملح والفلفل والبابريكا وتترك على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يسمك الخليط.

ترص شرائح اللحم فى طبق التقديم ويوزع فوقها صوص المستردة وتقدم مباشرة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الأرانب بالبصل و صوص المستردة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز معمر باللحمة

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