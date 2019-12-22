تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيلية بالزعتر والليمون

المقادير

5 x عدد فص ثوم مهروس

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس (يفضل زيت زيتون)

2 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة سماق

1 x كيلو سمك فيليه

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع شرائح)

1 x عدد حباية جزر (مقطعة شرائح)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع شرائح)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع شرائح)

1 x عدد بطاطس (مقطعة شرائح رقيقة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبه)

¼ x معلقة صغيرة جنزبيل

¼ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

نسخن الفرن عند درجة 180.

تغسل شرائح الفيلية جيدا بالماء وتجفف تماما.

تخلط مكونات التتبيلة من زيت وثوم وعصير ليمون وتوابل جيدا ويتبل بها شرائح السمك.وتغطى وتترك فى الثلاجة ثلاث ساعات على الأقل ويفضل تركها ليلة كاملة.

فى طاسة على النار نضع معلقتين زيت ونعمل على تشويح الخضر.

فى صينية نضع الخضر ثم نضع فوقهم السمك وتغطى بورق فويل وتوضع فى الفرن مدة 20 دقيقة تقريبا أو لحين النضج .

نرفع عنها ورق الفويل ونضعها ثانيا تحت الشواية لتأخذ لون ذهبى . تقدم ساخنة مع أرز وسلطات .بالهنا والشفاس

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