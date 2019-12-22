تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعتر و الليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة صغيرة زعتر

3 x عدد ليمونة

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة صغيرة ملح

2 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة فلفل أبيض

1 x عدد دجاجة كاملة (متوسطة الحجم)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: نظفي الدجاجة وقطعيها إلى أربعة أجزاء مع عدم الاحتفاظ بالجلد وانقعيها لمدة ثلاث ساعات مع عصير الليمون وملعقة الملح

عند تحضيرها للفرن اجعلي بقطع الدجاج ثقوباً عميقة وضعي كمية من الزعتر الأخضر المفروم والملح والفلفل الأبيض

ضعيها في كيس الشواء الحراري، في الفرن على نار هادئة وراقبيها، حتى تحمر وتبقى طرية ثم ضعيها في طبق التقديم.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيردجاجة بالمرتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزيت والزعتر

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