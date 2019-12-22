تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز عروق

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب دقيق (منخول)

1 x كوب طماطم (مقطعة)

1 x كوب لحمة مفرومة

1 x كوب زيت قلي

1 x كوب بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x كوب ماء (للعجن) الطريقة: نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه ملعقة صغيرة ملح والخميرة، ثم يعجن بالماء حتى يصبح عجينة لينة قليلاً، وتترك حتى تخمر.

بعد أن تخمر العجينة نضيف عليها البقدونس والبصل والملح والفلفل والكاري.

نحضر طاسة ونضع فيها اللحم المفروم ونضعه على النار حتى تنزل العصارة ويشربها، ثم نضيف اللحم على العجينة ونخلطهم جيداً.

نحضر مقلاة ونضع فيها زيت للقلي ونسخن الزيت، ثم نقوم بأخذ كمية من العجين بالملعقة ونحمرة على الوجهين حتى تنتهي الكمية، وتصفى ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير إيدام البازيلا باللحم والطماطم طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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