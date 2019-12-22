القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x شريحة بيبرونى

3 x معلقة كبيرة جبنة شيدر

2 x عدد تورتيلا

2 x معلقة كبيرة صوص (البيتزا)

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون الطريقة: في وعاء صغير تخلط الجبن الشيدر مع الجبن الموتزريلا.

نضع معلقة طعام من صلصة البيتزا على كل رغيف تورتيلا.

نوزع الجبن الشيدر والموتزريلا على كل قطعة خبز .

نوزع البيبروني بالتساوي على كل قطعة خبز وننثر الزعتر الجاف على كل رغيف.

ننثر زيت الزيتون فوق كل قطعة خبز.

تخبز في فرن ساخن على 220 مئوية، لمدة 8 دقائق وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا مكسيكية بالجبنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالزعتر والجبنة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التورتيلا بالبيبروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.