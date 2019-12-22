تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز الريزو

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة صوص الباربكيو (للصوص)
2 x معلقة كبيرة مستردة (للأرز)
2 x معلقة كبيرة زيت ذرة (للأرز)
2 x عدد فص ثوم (للأرز)
2 x معلقة كبيرة كاتشب (للصوص)
1 x كوب أرز عادى
1 x مكعب مرق الدجاج (للأرز)
1 x عدد بيضة (مخفوقة لتغليف الدجاج)
1 x عدد بصلة مفرومة (للأرز)
1 x معلقة كبيرة ورشستر صوص (للصوص)
1 x معلقة كبيرة ماء (للصوص)
1 x معلقة كبيرة عسل أسود (للصوص)
1 x كوب دقيق (لتغليف الدجاج)
½ x معلقة صغيرة كركم (للأرز)
½ x معلقة صغيرة بودرة ثوم (للدجاج)
½ x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)
½ x معلقة صغيرة كارى أصفر (للأرز)
½ x معلقة صغيرة بصل (بودرة للدجاج)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
الطريقة:
لعمل الارز نضع حله فيها الزيت علي النار ثم البصله والثوم وتشوح جيدا ونضع البهارات ونقلب حتى تفوح رائحة البهارات.
ثم نضيف الارز مع التشويح ثم نضيف الماء والمسطرده ونتركه على نار عاليه حتى الغليان ثم نتركه علي نار هادئه ونغطي عليه حتي تمام النضج.
في طاسه صغيره نضع مكونات الصوص كلها مع بعض ونضعها علي النار دقيقه واحده حتي تتجانس مع بعضها ثم نطفي النار ونتركه جانبا.
نتبل مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسود والثوم والبصل البودر ثم نضيف البيضه والدقيق وتقلب حتي تتغلف جيدا ثم نقليها في زيت غزير.
بعد تمام نضج الارز يغرف فى طبق التقديم وفوقه الدجاج وعليه الصوص بالهنا والشفا
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