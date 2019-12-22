تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز أصفر بالدجاج والخضار

المقادير

5 x عدد صدور دجاج مخلية (مكعبات)

3 x عدد حبهان

3 x كوب أرز عادى

2 x عدد فص ثوم (مفروم)

2 x عدد قرنفل

2 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x كوب زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x كوب جزر (مكعبات)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ماء ورد (حسب الرغبة)

1 x كوب كوسة (مكعبات)

الطريقة:

نحضر حلة ونضع فيها مكعبات صدور الدجاج ونسلقها ونتبلها بقليل من الملح والفلفل و رشة من الكركرم والقرفة وحبة حبهان على نارد هادئة حتى ينضج.

نرفع الدجاج من على النار وتصفى ونترك المرق جانباً، في حلة أخرى نقوم بسلق الأرز ف المرقة نصف تسوية ونرش علية ماء الورد ونرفعه من على النار.

نحضر طاسة غويطة ونسخن الزيت ونضيف البصل والثوم ونقلب حتى يتغير اللون، ثم نضيف الخضروات ونقلب ثم نضيف باقي الملح والكركم والبهارات.

ثم نضيف المكعبات ونقلب جيداً لمدة ربع ساعة، ثم نضيف الأرز ونترك الوعاء لمدة ربع ساعة، ثم يقدم ساخناً

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