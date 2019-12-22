تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة التفاح والذرة الحلوة

المقادير 2 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x عدد تفاحة (حمراء مقطعة مكعبات)

1 x كوب خس (كابوتشا مقطع)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب حبات ذرة (حلوة) الطريقة: في وعاء نخلط الزيت مع دبس الرمان وعصير الليمون.

في وعاء آخر نضع التفاح والذرة والخس.

نضيف التتبيلة على السلطة ثم نعادل الملح والفلفل ونقلب جيدا.

توضع السلطة في الثلاجة ساعة قبل تقديمها بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكبدة المقلية بدبس الرمان تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالذرة المشوية

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