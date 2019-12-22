تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز الكايزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 ½ x كوب دقيق

2 x معلقة صغيرة محسن خبز

2 x معلقة كبيرة حبة البركة

2 x معلقة كبيرة سمسم

1 ½ x كوب ماء

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x معلقة كبيرة خميرة

¼ x كوب زيت عباد شمس الطريقة: نقوم بوضع جميع المقادير الجافة معا ثم تخلط ونبدأ العجن بإضافة الماء.

نبدأ في عجن العجينة حتى تتجانس المكونات ثم يضاف الزيت ونكمل العجن لمدة 10 دقائق.

نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق ثم تقطع وتكور وتترك جانبا لمدة 10 دقائق اخرى.

نقوم بوضع الكرات فى الصاج ويضغط عليها براحة اليد ثم تترك للتخمير النهائى الى أن يتضاعف حجمها أو لمدة نصف ساعة تقريباً.

يرش الوجه بالماء او يدهن بالبيض ويرش بالسمسم او حبة البركة حسب الذوق ثم توضع في الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير ساندويش الستيك بالسمسم والليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز إيراني

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