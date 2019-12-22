شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ تريندات صحية لعام 2019..أصبحت موضة على الرغم من عدم فايدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال عام 2019 مجموعة من التريندات فى مجال الصحة، والتى أصبحت موضة وظهرت منتجات صحية تباع على مواقع التسوق الإلكترونية على أنها ستحل كل مشاكلك الصحية وكذلك أنواع دايت ظهرت على أنها سوف تنقص وزنك فى وقت قصير، وكل هذه الأشياء مجرد موضة جديدة تسمى "ثقافة العافية أو الصحة" أو" wellness culture" التى أصبحت تجارة وتبلغ قيمة هذه الصناعة 4.2 تريليون دولار، وفقًا لتقرير جلوبال ويلنس سوميت لعام 2019.

فى هذا التقرير جمعنا لكم أبرز تريندات صحية ظهرت فى عام 2019 على الرغم من عدم جدواها، وفقاً لموقع refinery29.

السجائر الإلكترونية

على الرغم من أن السجائر الإلكترونية قد انتشرت قبل بضع سنوات، إلا أنها استمرت في السيطرة على العناوين الرئيسية للصحف العالمية في عام 2019. عندما بدأ العام، بدأ تتفاوت الأقاويل حول أن التدخين الإلكترونى أقل ضرراً من السجائر العادية، ولكن هذا العام بدأت جهات صحية عالمية التحقيق فى تأثير السجائر الإلكترونية على الصحة بعد حالات الوفيات التى تسببت بها، حيث يحقق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC وكذلك إدارة الأغذية والأدوية FDA في الأمراض المرتبطة بالسجائر الإلكترونية والوفيات التي سببتها.

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الكيتو دايت

انتشر الكيتو دايت بشكل كبير هذا العام، والكيتو دايت هو نظام غذائي يقوم على تناول البروتين بكميات متوسطة والدهون بكميات كبيرة وتقليل الكربوهيدرات ، ولكن هذا النظام على الرغم من أنه يساعدك فى إنقاص الوزن سريعاً إلا إنه يؤثر على صحتك بالسلب، عندما تتناول القليل من الكربوهيدرات، فإن جسمك يدخل في حالة تسمى"الكيتوزيه" ، والذي يحدث عندما يبدأ في حرق الدهون المخزنة كوقود، لأنه لا يوجد شيء آخر لاستخدامه في الطاقة.

ولكن من الصعب تجنب الكربوهيدرات لفترة طويلة، تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك بعض المخاطر، حيث أظهرت مجلة لانسيت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات منخفضة الكربوهيدرات والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني لديهم خطر أكبر في الوفاة المبكرة من أولئك الذين يتناولون كمية معتدلة من الكربوهيدرات والبروتين النباتي. بالإضافة إلى ذلك قد يسبب فقدان العضلات والإمساك وإجهاد الكلى ومشاكل الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً للعديد من الدراسات.

الديتوكس

انتشر تناول الديتوكس أو طرد السموم بالمشروبات فى الفترة الأخيرة، والديتوكس هى حمية غذائية تتطلب شرب العصائر فقط عدة أيام لتخليص الجسم من السموم، وهذا الأمر له أضرار أكبر من نفعه، حيث أنها تملأ جسمك بالمياه والعصائر و تفقد الألياف الموجودة بالفاكهة ، وهو ما يجعلك تشعر بالجوع أكثر، وكذلك فإن الديتوكس يجعلك تفقد عناصر غذائية هامة موجودة فى الفاكهة، وإذا كنت تتبع حمية الديتوكس ولا تتناول الطعام فإنه يؤثر على تغذيتك بالسلب ولا ينقص وزنك.