شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية الصحية تساعد المرضى فى الشفاء.. 6 أطعمة تساعد مرضى سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الكبد، هو السرطان الذى يبدأ فى خلايا الكبد، يمكن أن تتشكل عدة أنواع من السرطان فى الكبد، وقد يصيب السرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد، وتعتبر التغذية عامل مهم للفرد الذى يعانى من سرطان الكبد، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن قبل وأثناء وبعد العلاج على الشعور بالتحسن، والحفاظ على قوتك وتعزيز الشفاء.



سرطان الكبد

وقال موقع" boldsky "، إنه يجب على المرء أن يتناول 5 أو 6 وجبات صغيرة متباعدة كل 3 ساعات، من خلال القيام بذلك، يتلقى جسمك تدفقًا كافيًا من العناصر الغذائية، والبروتينات، والسعرات الحرارية، وكذلك تقلل من خطر تعرضك لآثار جانبية متعلقة بمعالجة سرطان الكبد، مثل الغثيان.



6 اطعمة مفيدة لمرضى سرطان الكبد

تعرف على أفضل الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الشخص لسرطان الكبد..

يرجى ملاحظة أن استهلاك هذه الأطعمة لن يساعد في علاج الحالة، أو منع ظهور سرطان الكبد، يمكن للمواد الغذائية أن تساعد في علاج الأعراض، وكذلك، تساعد على تعزيز نمط حياة صحي للفرد الذي يعاني من سرطان الكبد...



افضل اطعمة لمرضى سرطان الكبد

1. البروتينات الخالية من الدهون..

تعتبر المواد الغذائية مثل الدجاج، والديك الرومي، والسمك، والبيض، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والمكسرات، وفول الصويا، مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، كما يمكن أن يساعد استهلاك هذه المواد الغذائية في تعزيز جهاز المناعة لديك وتعزيز الشفاء.

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الحبوب الكاملة تفيد مرضى سرطان الكبد

2.الحبوب الكاملة..

استهلاك دقيق الشوفان، وخبز القمح الكامل، والأرز البني، والمكرونة، من الحبوب الكاملة ليست فقط آمنة لصحة الكبد، ولكن تساعد أيضا في تحسين مستويات الطاقة لديك، كونها مصادر جيدة للكربوهيدرات، والألياف، ينصح الأطباء بتناول الحبوب الكاملة للأفراد الذين يعانون من سرطان الكبد.



الفواكه

3. الفواكه..

تعتبر الفواكه، وخاصة الفواكه الملونة، مفيدة لصحة الكبد، لأن الفواكه مثل الجريب فروت، والتوت البري، والعنب، وما إلى ذلك مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعدك على محاربة السموم بالكبد.



من الاطعمة ايضا الخضروات

4. الخضراوات..

على غرار الفواكه الملونة، فإن الخضروات الملونة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد الجسم على محاربة السرطان، الخضروات مثل الخضروات الصليبية، كالبروكلي، والمعروفة بمحتواها العالي من الألياف وذوقها المميز، وفقا للدراسات، يمكن لهذه الخضروات زيادة مستويات أنزيمات إزالة السموم، وحماية الكبد من التليف.



الدهون الصحية

5. الدهون الصحية..

الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو، والمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، مفيدة للفرد الذي يعاني من سرطان الكبد، حيث يمكن أن تساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية والمواد المضادة للأكسدة الأساسية، وبالتالي تحسين حالة الشخص.



الماء والعصائر الطبيعية

6. الماء والسوائل الأخرى..

إن شرب الكثير من الماء ضروري للفرد المصاب بسرطان الكبد، فهو يساعد في الحفاظ على جسمك رطب جيدا، وهو أمر ضروري خلال علاج سرطان الكبد.

وأضاف الموقع، من الأهمية أن تحد من تناولك للحلويات، بينما تعاني من ظروف تؤثر على صحة الكبد، وبالتالي، ناقش التغذية مع أخصائي الأورام، الذي يمكنه تقديم المشورة والتوجيه الفردي.