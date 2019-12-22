شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عدم الحصول على طعام صحىى والتدخين.. مرض ضغط الدم ينتشر بين الفقراء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره سوترا جوش، أستاذ من كلية دراسات النظام الصحي فى معهد تاتا للعلوم الاجتماعية، الذى شارك فى تأليف الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات من المسح الوطنى لصحة الأسرة فى الهند.
وفحصت الدراسة بيانات الأشخاص في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة.
وسجلت ثلاث قراءات لضغط الدم للأشخاص خلال فترة المسح لتحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بارتفاع ضغط الدم.
وكشفت الدراسة أن معدل انتشاره كان أعلى بأربع نقاط مئوية لدي الرجال (13.8 في المئة) من النساء (10.9 %).
ووفقا للدراسة بلغت نسبه انتشار ارتفاع الضغط 12.5 % فى المناطق الحضرية، بالمقارنة مع 10.6% فى المناطق الريفية.
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