شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدك فى الحفاظ على صحتك خلال ساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال ساعات العمل نقوم بالجلوس لفترات زمنية طويلة، وأيضا نقوم بتناول الأطعمة الغير الصحية بسبب عدد ساعات العمل الطويلة التي نقضيها في العمل، وهذا ما جعل وزارة الصحة الاماراتية أن تقدم العديد من النصائح الصحية الهامة للمواطنين خلال فترات العمل الطويلة.

وأوضحت وزارة الصحة الاماراتية أنه يجب علي الشخص خلال العمل أخذ الأطعمة الصحية معه، تجنبا لشراء الأطعمة الغير صحية والمليئة بالسعرات الحرارية العالية.

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ولذا عليك الاكثار من تناول الأطعمة الصحية كالسلطات والفواكه وأخذها معك للعمل، فهذا يساهم في امدادك بالطاقة والحيوية والنشاط، وتجنبا التعرض للتسمم والخمول نتيجة لتناول الأطعمة الغير صحية.



نصائح صحية

عليك أيضا الاكثار من تناول الماء لأنها تزيد من شعورك بالنشاط والحيوية، ولذا عليك الاكثار من تناولها بدلا من العصائر، وأخيرا عليك تجنب تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، وأيضا التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.