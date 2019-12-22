شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب شغاف القلب.. كيف يحدث وما السبب فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب القلب الداخلى ، الذي يسمى أيضًا التهاب الشغاف المعدي ، هو عدوى تصيب الصمامات القلبية والبطانة الداخلية لغرف القلب ، والتي تسمى الشغاف، يحدث التهاب الشغاف عندما تدخل الكائنات المعدية ، مثل البكتيريا أو الفطريات ، إلى مجرى الدم وتستقر في القلب، في معظم الحالات ، تكون هذه الكائنات المكورات العنقودية أو أنواع من البكتيريا التي تعيش عادة على أسطح الجسم.

ووفقا لموقع " healthline" يدخل الكائن المصاب مجرى الدم من خلال انقطاع في الجلد بسبب اضطراب أو إصابة جلدية ، إجراء طبي أو أسنان ، أو وخز الجلد .

اعتمادًا على ضراوة الجرثومة المعدية ، يمكن أن يكون تلف القلب الناتج عن التهاب الشغاف سريعًا وشديدًا (التهاب الشغاف الحاد) أو أبطأ وأقل دراماتيكية (التهاب الشغاف تحت الحاد).

التهاب الشغاف الحاد

غالبا ما يحدث التهاب الشغاف الحاد عندما تدخل الأنواع العدوانية من بكتيريا الجلد، وخاصة المكورات العنقودية ، إلى مجرى الدم وتهاجم صمام القلب. عادة كان صمام القلب المصاب طبيعيًا في السابق.، بمجرد أن تبدأ بكتيريا العنقوديات في التكاثر داخل القلب ، فإنها قد ترسل مجموعات صغيرة من البكتيريا تسمى الصمغ الإنتاني في مجرى الدم.

تدخل الصمة الإنتانية إلى الأعضاء الأخرى ، خاصة الكلى والرئتين والدماغ إذا لم يتم علاج هذا النوع من التهاب الشغاف يمكن أن يكون قاتلاً في أقل من ستة أسابيع.

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التهاب الشغاف تحت الحاد

يحدث هذا النوع من التهاب الشغاف في أغلب الأحيان بسبب مجموعة من العقيدات العقدية الفريدية التي تعيش عادة في الفم والحلق، يمكن أن تسبب المكورات العقدية بوفيس أو العقدية الأكورديون أيضًا التهاب الشغاف تحت الحاد ، عادةً في المرضى الذين يعانون من مشكلة في الجهاز الهضمي ، مثل التهاب الرتج أو سرطان القولون.

يميل التهاب الشغاف تحت الحاد إلى أن يشتمل على صمامات القلب غير الطبيعية ، مثل صمامات القلب الضيقة أو المتسربة، غالبًا ما يسبب التهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد أعراضًا غير محددة يمكن أن تستمر لعدة أسابيع قبل إجراء التشخيص.

يصاب الرجال بالتهاب الشغاف أكثر من النساء ، والمرض شائع بين الأشخاص الذين لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية:

تشوه القلب (أو عند الولادة) الخلقي (الموجود عند الولادة) ، أو هبوط الصمام التاجي مع ارتداد الصمام التاجي.

صمام القلب التالف من الحمى الروماتيزمية أو بسبب سماكة صمام المرتبطة بالعمر مع رواسب الكالسيوم.

تشمل أعراض التهاب الشغاف الحاد:

ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، سعال، التعب الشديد.

عادة ما تبدأ أعراض التهاب الشغاف الحاد فجأة وتتفاقم بسرعة، إنها عدوى يمكن أن تتطور بشكل كبير على مدى بضعة أيام، يتطور التهاب الشغاف تحت الحاد ببطء أكبر ، ويمكن أن تظهر أعراضه لمدة أسابيع أو أشهر قبل الاشتباه في المرض.