شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف طرق التغلب على السمنة الوراثية .. من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة الوراثية تهدد حياة ملايين من المصريين، وللأسف من الصعب التصدي لها، لأن تلك العوامل الوراثية تجعل هناك تراكما في الدهون في بعض المناطق حتى مع إنقاص الوزن.

إلا إن الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، أكدت في التقرير التالي أنها استطاعت التصدي لهذا النوع من السمنة ببعض الطرق والخطوات البسيطة.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن السمنة الوراثية تعتبر من أصعب أنواع السمنة والتي ينتج عنها سمنة موضعية فنجد في النساء الجزء السفلي يكون زائد بشكل مبالغ به وفي الرجال منطقة البطن وتلك هي المناطق الشائعة للسمنة الوراثية.

3 طرق للقضاء على السمنة الوراثية



وأشارت إلي إن الغدة الدرقية إذا تضررت تضرر الحرق وبالتالي يزيد الوزن، كما ينتج عن تلك السمنة الوراثية دهون ثلاثية ولكي نتخلص من هذا النوع من الدهون يجب التخلص أيضا من الدهون الثنائية والاحادية، وطريقة العلاج لهذا النوع من السمنة يحتاج إلى تركيز شديد للغاية.

وأكدت إن هذا النوع من السمنة يحتاج لمجموعة من الحوارق حتى يتم التخلص من تلك الدهون فيتم حل مشكلة الجوع في الليل عن طريق اعطاء المريض اعشاب الكروميوم والكريز و الراسبيري وهى أعلى أنواع الحوارق ويجب ان يكون تركيز الراسبري 6000 وهو ما يعادل 40 ثمرة راسبري، وهي النسبة المصرح بها دوليا حتى يفتت الدهون أو يعيد توزيعها مرة اخرى، ولابد من وجود حركة حتى لو بسيطة، حيث إن رياضة المشي ممتعة جداً للمرأة ومفيدة.

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