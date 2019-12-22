شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب اختبار الجلوكوز في البول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوكوز هو نوع من السكريات ويساعد هرمون الأنسولين فى نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، فإذا وصل الكثير من الجلوكوز من إلى الدم، يتم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ويساعد استخدام اختبار الجلوكوز في البول لتحديد ما إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة أم لا ، مما قد يكون علامة على مرض السكري، وفقاً لموقع Medline plus.



تحليل الجلوكوز فى البول

استخدامات تحليل الجلوكوز فى البول

-قد يكون الجلوكوز في اختبار البول جزءًا من تحليل البول، وهو اختبار يقيس الخلايا والمواد الكيميائية وغيرها من المواد المختلفة في البول.

-غالبًا ما يتم تضمين تحليل البول كجزء من الفحص الروتيني.

-يمكن أيضًا استخدام الجلوكوز في اختبار البول للكشف عن مرض السكري، ومع ذلك ، فإن اختبار الجلوكوز في البول ليس دقيقًا مثل اختبار نسبة الجلوكوز في الدم.

-يمكن للطبيب طلب هذا الاختبار إذا كان اختبار جلوكوز الدم صعباً أو غير ممكن، بعض الناس لا يستطيعون سحب الدم لأن عروقهم صغيرة جدًا أو بها ندبات من الثقوب المتكررة.

لماذا أحتاج إلى اختبار الجلوكوز في البول؟

قد تحصل على الجلوكوز في اختبار البول كجزء من الفحص الدوري أو إذا كنت تعاني من أعراض مرض السكري ولا يمكنك إجراء اختبار نسبة الجلوكوز في الدم، وتشمل أعراض مرض السكري:

-زيادة العطش

-التبول أكثر تواتراً

Advertisements

-عدم وضوح الرؤية

-الإعياء والتعب.

إذا تم العثور على مستويات عالية من الجلوكوز في البول ، فقد يشير ذلك إلى سكري الحمل، سكري الحمل هو شكل من أشكال مرض السكري يحدث فقط أثناء الحمل.

- يمكن استخدام اختبار الجلوكوز في الدم لتأكيد تشخيص الإصابة بسكري الحمل. يتم اختبار معظم النساء المصابات بسكري الحمل من خلال اختبار نسبة الجلوكوز في الدم ، بين الأسبوعين 24 و 28 من الحمل.

نتائج الجلوكوز فى البول

لا يوجد الجلوكوز عادة في البول، إذا أظهرت نتائج الجلوكوز، فقد تكون علامة على:

-داء السكري.

-الحمل، حيث أن نصف جميع النساء الحوامل مصابات ببعض الجلوكوز في البول أثناء الحمل، كما قد يشير الكثير من الجلوكوز إلى سكري الحمل.

-اضطراب الكلى.