شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط ما قبل الحمل نصائح تقدمها وزارة الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية بعض النصائح الطبية الهامة للمرأة قبل الحمل، فهناك العديد من النصائح التي يجب علي المرأة القيام بها للحصول علي جنين ذو صحة جيدة وقوية.

فيعد التخطيط ما قبل الحمل قد يساعد الزوجين على فهم كيفية تعزيز فرص الحصول على حمل صحي، فهناك بعض الأمور التي يجب التعرف عليها عند التخطيط للحمل، ومنها، فالأمراض المزمنة والأدوية أو المكملات الغذائية إذا كانت تتناولها المرأة، فإذا كانت السيدة تعاني السمنة أو حالات مرضية مزمنة (مثل: داء السكري، الربو، ارتفاع ضغط الدم، خلل في الغدة الدرقية أو الصرع)، فلا بد من ضبط حالة المرض قبل الحمل.

Advertisements

التاريخ العائلة الطبي، يعد من أهم الأمور التي يجب طرحها للطبيب عند التخطيط للحمل، ولذا فإذا كان في العائلة أحد الأمراض الوراثية، فيتعين معرفتها قبل الحمل؛ ليتمكن الطبيب المعالج من تحويل السيدة إلى استشاري في الأمراض الوراثية لإجراء التقييم قبل الحمل، كما أن عمر الزوجين يعد من الأمور الهامة فكلما تقدمت السيدة بالسن، زاد خطر مشكلات الخصوبة وفقدان الحمل وحالات صبغية معينة، وبعض المضاعفات المتعلقة بالحمل (مثل: سكري الحمل)، كما قد يكون لعمر الأب دور في ذلك أيضًا.

ومن أهم النصائح التي يجب التعرف عليها عند التخطيط للحمل، ومنها تناول حبوب حمض الفوليك، والمحافظة على وزن صحي، والتوقف عن التدخين.