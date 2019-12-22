شكرا لقرائتكم خبر عن معايير الأمان فى مستشفى وادي النيل.. الدكتور كريم صبري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، إن مستشفى وادي النيل تتوافر به جميع معايير الأمان لجراحات السمنة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن مستشفى وادي النيل صرح علمي كبير، حيث يقدم خدمة طبية على أعلى جودة في مختلف المجالات، يوجد بها تخصصات عديدة على احدث المستويات الطبية العالمية، منها جراحات السمنة المفرطة.



معايير للأمان تجدها في مستشفى وادي النيل

وأكد أن مستشفى وادي النيل يتميز في وجود وحدة متكاملة لجراحات السمنة المفرطة، وتتوافر به جميع معايير الأمان، حيث يوجد به أعلى الإمكانيات العالمية داخل حجرة العمليات، فجميع الأجهزة داخل حجرة العمليات على أعلى مستوى، وأجهزة التخدير والمواد المستخدمة به، وأطباء التخدير أساتذة جامعة على أعلى مستوى، كل هذا تحت منظومة JCI، التي تقيم المستشفيات تقييماً دولياً سواء في معاملة المرضى نفسهم، والمستهلكات الطبية العالمية، وطريقة التعقيم.

وأشار إلى أن وحدة جراحات السمنة في مستشفى وادي النيل يتوافر بها جميع الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة أمريكية الصنع، سواء بالدباسات الذكية أو الإلكترونية، والتي تستخدم في شتى جراحات السمنة من تكميم المعدة أو تحويل مسار المعدة أو التكميم مع التحويل أو تحويل مسار الاثنى عشر، لافتاً لأن مستشفى وادي النيل به وحدة أشعة على أعلى مستوى، ومتخصصين في جراحات السمنة نفسها ، بحيث يقدمون للطبيب ما يفيده لإجراء العملية طبقا للمعايير الدولية العالمية.

وأكد الدكتور كريم صبري أن مستشفى وادي النيل يتيح للجراح مكانا مناسبا لإجراء الجراحة ويجعله يعمل في راحة حتى يستطيع أن يجري العملية بمنتهى الدقة والنجاح، كما أنه تتوافر به وحدة رعاية متكاملة سواء في أمراض القلب أو التنفس لاسيما أن معظم مرضى السمنة يعانون من مشاكل في التنفس أو الصدر او القلب وجميع تلك التخصصات متوافرة طوال الوقت.

وأعلن أن مستشفى وادي النيل يعتبر المكان الأنسب لإجراء جراحات السمنة المفرطة بكل أمان وعلى أعلى مستوى طبي عالمي.

يشار إلى أنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلى علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة والسكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبة - ميدان روكسي- عمارة صيدليه العزبي- الدور الرابع - مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحرية - برج الحرية - الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عيادة 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الإسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصلية الليبية

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



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