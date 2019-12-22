شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح كل ماتريدي معرفته عن علاج تجاعيد الوجه والمفاهيم الخاطئة والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019

الدكتور وائل غانم

تجاعيد الوجه أزمة تسبب مشكلات لعدد من السيدات والفتيات بل والرجال في بعض الأحيان حيث يلجأ البعض لأساليب علاجية تجميلية من أجل إعادة تجميل الوجه وشد الجلد والظهور أكثر نضارة وحيوية ولكن قد يتم الخلط بين الأساليب العلاجية بشكل كبير نظرًا لعدم فهم الأشخاص العاديين وهنا يتوجب على الطبيب المعالج توضيح كافة الملابسات وهو ما يوضحه الدكتور وائل غانم الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل، بشأن كل ما تريد معرفته عن علاج تجاعيد الوجه بمختلف الطرق في الحوار التالي :-



ماهي التقنيات التجميلية المستخدمة لعلاج تجاعيد الوجه ؟

يوجد أكثر من طريقة لعلاج تجاعيد الوجه ولكن قبل البدء في الطرق العلاجية يجب ألا يتم الخلط بينهما فلا يختار المريض المناسب له دون استشارة الطبيب المعالج الذي يجب أن يضع هو بدوره العلاج الأمثل بعيدًا عن توصيات المريض المبنية على السمع وعدم فهم الجانب العملي فهما يأتي دور الطبيب بألا يطاوع المريض ويوضح له نو العلاج الأفضل لحالته.

فيمكن معالجة تجاعيد الوجه عن طريق البوتوكس والفيلر في بعض الأحيان والخيوط العلاجية أيضًا.

متى يتم حقن البوتوكس والفيلر ؟

البوتوكس يتم حقنه ف العضلة الخاصة بالجبهة والمنطقة الجانبية للعين وليس تحت العين، بالإضافة إلى أن غالبية الحالات تحقن في الجبهة، كما يتم استخدام البوتوكس أيضاً لبعض المشكلات في الأماكن على جانبي الأنف ولكن باحتراف وطريقة معينة حتى لا يؤثر الحقن على حركة الوجه.

وبعض الأحيان يُحقن البوتوكس، في الرقبة حتى يقوم بعمل ارتخاء للعضلة وشد أجزاء بعينها.

ويحقن الفيلر تحت الجلد من أجل ملء المنطقة التي لا يوجد بها أنسجة بالوجه مثل الخدود والخط المتواجد بين الأنف والفم والخطين المتواجدين عند زاوية الفم وتحت العين في بعض الحالات.

وماهي أنواع الفيلر ؟

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يوجد فيلر ذو كثافة ثقيلة ويوجد متوسط الكثافة ويوجد فيلر خفيف ويحدد الطبيب المعالج نوع الفيلر المستخدم وفقًا للحالة والمكان الذي سيتم الحقن به.

ماهي المشكلات التي تواجه البعض عند حقن الفيلر أو البوتوكس؟

يجب أن يكون في الوجه اتزان في الملامح بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالحقن يجب أن يتبع ميزان الوجه حتى يتفادى المشكلات التي تحدث مثل اختلاف جانب عن الأخر أو سقوط الجفن حيث أن الكمية المناسبة تمنح الشكل الجمالي للوجه.

كما أن زيادة كميات حقن الفيلر لا تمنح شكل جمالي أو علاجي ولكن في بعض الأحيان تنقلب للضد وتفقد الوجه ميزان الجمال والتناسق.

وماذا عن حقن الفيلر الدائم ؟

الفيلر الدائم أزمة كارثية ولايوجد هذا المسمى نهائياً حالياً فهو محرم دوليًا لأنه يدمر الوجه وفي بعض الأحيان يصيب الوجه بالتهابات وتليفات ويحتاج الأمر للتدخل الجراحي ويدخلنا في مشاكل كثيرة فنصيحتي أن يتم الحقن كل ٦ أشهر بشكل طبيعي.

كما يجب أن يتم حقن الفيلر، بميزان فهو عبارة عن مادة طرية حيث أن حقنها بشكل الحشو يتحول إلى تكتلات تظهر مع الضحك والكلام.

فلا يجب أن يقدم المريض مقترحًا بحقن الفيلر لعلاج مشكلات الوجه من أجل شد الوجه لأنه يوجد جلد مترهل وزوائد جلدية تعالج مع الشد وليس الفيلر .

وماذا عن الخيوط العلاجية؟

الخيوط تعالج التجاعيد دون اللجوء للعمليات الجراحية حيث نقوم بها بشد التجاعيد حتى نحصل على بشرة متوازنة ويتم علاج المشكلات.