خبراء: هواة السهر يختلفون عن هواة النوم المبكر في المظهر والصحة

الأحد 22 ديسمبر 2019

توصل علماء جامعة سيئول الكورية الجنوبية، اكتشاف ما يثبت النظرية القائلة بأن مظهر الشخص وأمراضه يرتبطان بنظام نومه.



حيث تمكنوا خلال دراستهم ومتابعتهم لنمط حياة مجموعة تتكون من 1600 متطوع اعمارهم (47-59 عاماً)، فقد قسم العلماء المشتركين في الدراسة الى ثلاث مجموعات على اساس نظام النوم الذي يتبعونه في حياتهم.

المجموعة الأولى افرادها من هواة السهر مثل "البومة" والثانية افرادها من هواة النوم باكراً والنهوض باكراً مثل "القبرة"، أما المجموعة الثالثة فأفرادها لم يتمكنوا من تحديد نمط حياتهم من هذه الناحية بصورة نهائية.

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وقد بينت نتائج هذه الدراسة والمتابعة ان افراد المجموعة الأولى "مجموعة البوم" يعانون من مرض السكري ويميلون الى الإصابة بضمور العضلات" Sarcopenia".

ورغم كون هؤلاء يفضلون نمط حياة غيرَ منتظم ولا يعيرون أي اهتمام لحياتهم اليومية، فإن مظهرهم الخارجي أفضل من أفراد المجموعة الثانية "مجموعة القبرة"، واتضح ان النساء اللواتي من المجموعة الثانية يعانين من مشاكل في عملية الأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما تبين ان نتائج الدراسة لم تتطابق مع الفرضيات التي وضعها العلماء، لذلك قرروا دراسة العلاقة بين صحة الإنسان وفترات نشاطه اليومي "Chronotype".